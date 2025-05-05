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بزيادة 12.4%.. السياحة تجذب إيرادات بـ8.7 مليار دولار بالنصف الأول من 2024-2025

05:47 م الإثنين 05 مايو 2025

السياحة

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كتبت- منال المصري:

ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم.

وبحسب التقرير، فإن إيرادات السياحة ارتفعت إلى نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 7.8 مليار بنفس الفترة من العام السابق.

وزيادة الإيرادات جاءت بدعم ارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 93.5 مليون ليلة في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 83.2 مليون ليلة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

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