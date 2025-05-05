انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والباذنجان، والفلفل الحامي، والخيار، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي، والملوخية، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و 7.5جنيه، بتراجع 4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.