خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والأسمنت والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، والباذنجان، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الباذنجان والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الدقيق والفول.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض السبيط.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد