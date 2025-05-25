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أرباح "مدينة مصر" تهبط 32.6% خلال الربع الأول من 2025

11:48 ص الأحد 25 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعميرتراجع صافي الربح 32.6% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 794.9 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2024، بسبب انخفاض الإيرادات خلال نفس الفترة، بينما استقر هامش صافي الربح عند 31%.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، فإن إيرادات الشركة تراجع بنحو 16.7% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.6 مليار جنيه من العام الجاري مقابل 3.07 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات التعاقدية تجاوزت 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 14.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2024، متراجعًا بنسبة 22.9%.

وبررت الشركة، انخفاض المبيعات التعاقدية لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق التطوير العقاري بعد تسجيله نتائج قياسية خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية باعتبارها الاستثمار الآمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عام 1959. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995م. ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الفاخر.

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شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير البورصة المصرية
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