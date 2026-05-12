بروتوكول بين البريد وجامعة الأزهر لتقديم خدمات مالية للطلاب

وقعت الهيئة القومية للبريد وجامعة الأزهر بروتوكول تعاون مشترك، بهدف توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية لطلاب جامعة الأزهر من المصريين والوافدين، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وبحسب بيان البريد اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة القومية للبريد لتعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، بما يدعم التحول نحو خدمات مالية أكثر تطورا وسهولة.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع جامعة الأزهر يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز التواجد داخل المؤسسات التعليمية الكبرى، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للطلاب المصريين والوافدين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشارت الباز إلى أن البروتوكول يشمل توفير باقة متنوعة من الخدمات المالية والبريدية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأوضح سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أن البروتوكول سيسهم في توفير خدمات مالية وبريدية حديثة وآمنة للطلاب المصريين والوافدين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما ييسر حصولهم على الخدمات داخل الحرم الجامعي وعلى مستوى الجمهورية بكفاءة وسهولة.

وفي نفس السياق، أوضح سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المالية والرقمية لطلاب الجامعة المصريين والوافدين، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.