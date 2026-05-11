أوضح خبراء بسوق المال، أثناء حديثهم لـ"مصراوي"، أن الأسهم الجاذبة للاستثمار هي أسهم الشركات التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من الأصول الثابتة، بالإضافة إلى أسهم الشركات القادرة على التصدير إلى الخارج بالعملة الأجنبية.

وأشاروا إلى أهمية أن يختار المستثمر مجالًا يفهمه جيدًا، ثم يقوم بتقييم أداء الشركات العاملة داخل هذا المجال، مع التأكد من كفاءة الإدارة وقدرتها على إعادة استثمار الأرباح بصورة جيدة، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين.

ما هي الأسهم الجاذبة للاستثمار؟

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم الجاذبة للاستثمار في البورصة المصرية هي الأسهم التابعة للشركات التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من الأصول الثابتة، موضحة أن هذه الأصول يمكن توظيفها في مشروعات أخرى، مثل شركات المطاحن التي تمتلك مساحات وأراضي واسعة، مما يتيح لها استغلالها في إدارة الأصول وتحقيق عوائد إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الشركة الاستثمارية.

وأوضحت رمسيس أن من بين الأسهم الجاذبة أيضًا أسهم الشركات القادرة على التصدير إلى الخارج بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على الشركات العاملة في قطاعات مثل الكيماويات والأسمدة والأسمنت.

وأضافت أن الشركات التي تتميز بقوة ميزانياتها المالية، وعدم وجود مديونيات مرتفعة، مع قدرتها على توزيع الأرباح في مواعيدها وتحقيق نمو مستمر في الأرباح، تعد أسهمها من أكثر أسهم الشركات جذبًا للمستثمرين.

قطاع العقارات يضم عددًا من الأسهم الجاذبة

وأشارت رمسيس، إلى أن قطاع العقارات يضم بدوره عددًا من الأسهم الجاذبة، مثل شركة مجموعة طلعت مصطفى، التي تمتلك محفظة مشاريع كبرى داخل مصر وخارجها، وكذلك شركة أوراسكوم كونستراكشن، التي تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى.

السوق في الوقت الحالي ما زال جاذبًا للاستثمار

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، إن السوق في الوقت الحالي ما زال جاذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الأسهم والقطاعات كافة تشهد ارتفاعات ملحوظة، مع اختلاف القطاعات المتصدرة من فترة إلى أخرى.

وأوضح أن قطاع العقارات يحظى حاليًا بطلب قوي، حيث تشهد شركاته ارتفاعات كبيرة، مثل مجموعة طلعت مصطفى التي تتحرك بقوة، وكذلك بالم هيلز، وإعمار مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية، وخاصة أسهم المستشفيات وشركات الأدوية (ضمن شركات قطاع الأعمال العام المدرجة بالبورصة)، يشهد أيضًا صعودًا قويًا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة كان قطاع البتروكيماويات من أبرز القطاعات الصاعدة، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي انعكست على أسعار النفط، وكذلك على قطاعي الملاحة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتصدير.

المستثمر يجب أن يضع عدة اعتبارات قبل الدخول في سوق الأسهم

وأكد النمر أن المستثمر يجب أن يضع عدة اعتبارات قبل الدخول في سوق الأسهم، أهمها الاستثمار في مجال يفهمه جيدًا، ثم تقييم أداء الشركات داخل هذا المجال، والتأكد من كفاءة الإدارة وقدرتها على إعادة استثمار الأرباح بشكل جيد، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين.