سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

07:56 م 12/05/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقًا لما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4643 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5970 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 6965 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 55720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247556 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.84% إلى نحو 4648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
