ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.28%، عند مستوى 54626 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.28% عند مستوى 54475 نقطة، في ختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسواق الحرة الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المتحدة للإسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم تايكون إنفستمنتس هولدنج الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم القاهرة للخدمات التعليمية.