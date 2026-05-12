التضخم الأمريكي يتسارع إلى 3.8% في أبريل بضغوط زيادة أسعار الطاقة

كتب : أحمد الخطيب

05:39 م 12/05/2026

البنك الفيدرالي الأمريكي

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل 0.6% ليصل الى 3.8% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتكاليف السكن، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في المناطق الحضرية، ارتفاع المؤشر بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل، مقارنة مع 3.3% في مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال أبريل، مقابل زيادة بلغت 0.9% في مارس.

الطاقة تقود موجة التضخم

كشف التقرير أن قطاع الطاقة كان المحرك الرئيسي للتضخم خلال الشهر الماضي، إذ ساهم بأكثر من 40% من إجمالي الزيادة الشهرية في المؤشر.

وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعًا بنسبة 17.9% على أساس سنوي، و3.8% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار البنزين بنسبة 28.4% خلال آخر 12 شهرًا.

كما سجل زيت التدفئة أكبر زيادة بين مكونات الطاقة، بعدما ارتفع بنسبة 54.3% على أساس سنوي.

