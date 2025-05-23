ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية 23-5-2025

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4019 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5359 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53590 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166664 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267950 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.