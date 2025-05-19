كيف يرى صندوق النقد إجراءات تحرير سعر صرف الدولار في مصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصندوق أعرب عن رضاه عن الإجراءات المتبعة في سعر الصرف.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر الدولار شهد ارتفاعًا مؤقتًا ليصل إلى 51.70 جنيه نتيجة توترات باب المندب وتخفيض الفائدة من قِبل البنك المركزي؛ ما أدى إلى خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية. لكنه عاد إلى التراجع مجددا في ظل الهدوء النسبي في الأوضاع الدولية.

كان الدولار قفز إلى أعلى مستوياته مقابل الجنيه خلال النصف الأول من أبريل الماضي ليصل إلى 51.73 جنيه لكل دولار بفعل موجة خروج مستثمرين أجانب من أذون وسندات الخزانة وسط مخاوف من حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب على دول العالم وخاصة الصين.

وبعد تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين وباقي دول العالم استرد سعر صرف الجنيه 3% من قيمته مقابل الدولار خلال شهر ليتراجع الدولار لأول مرة منذ 5 أشهر تحت الـ50 جنيها للشراء خلال تعاملات بنكي الأهلي ومصر.

وأشار الفقي، إلى أن الصندوق نصح بأهمية استمرار البنك المركزي في تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وتركه لقوى العرض والطلب، ما يسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة.

وذكر الفقي، في تصريحاته أن أداء الحكومة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولى الحالية.

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