وزير البترول: ندعم توسع أعمال شركة الحفر "EDC" في السعودية والكويت

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الحفر المصرية EDC سجلت نجاحات ملموسة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، مشيراً إلى أن تواجدها في هذه الأسواق يعكس قدرتها على العمل بكفاءة عالية وتميز أسطولها من أجهزة الحفر والعنصر البشري لديها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة، حيث أضاف بدوي أن الوزارة تدعم خطط شركة الحفر المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على تعزيز وجودها في السعودية والكويت، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مميزات تنافسية قوية تؤهلها للتوسع، في مقدمتها ريادتها في السوق المحلي، وخبرتها الواسعة في التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، إلى جانب أسطولها المتكامل من أجهزة الحفر البرية والبحرية ، وسجلها الناجح في العمل الخارجي مع مؤسسات كبرى مثل أرامكو السعودية و KOC الكويتية .

وشدد بدوي على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول متمثلة في أجهزة الحفر خاصة مع الدور المتعاظم للشركة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية أو تعزيز الشراكات الخارجية، ووجه الوزير كذلك بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل في هذا المجال شديد التخصص، والعمل علي اعداد و تأهيل كوادر جديدة لدعم تنافسية الشركة ونجاحها .

واستعرض أسامة كامل، رئيس الشركة، أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات جادة تستهدف التوسع و تنمیة حجم أعمالھا خارج مصر من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقاً جديدة للشركة في دول الھند والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان وتركيا والجزائر ومنطقة غرب أفریقیا والبرازيل وتايلاند.

وأشار إلى أنها تستهدف التوسع بالسعودية والكويت، فيما تمتلك الشركة وتدير أسطولاً متكاملاً یضم 69 جھازاً لحفر وصيانة آبار البترول والغاز البرية والبحرية بحجم عمالة يبلغ نحو 6 آلاف عامل وفنى ومھندس فى مناطق عملها الحالية في مصر والسعودية والكويت.

وتابع أنه خلال عام 2024 نجحت الشركة فى حفر ما يناهز 200 بئر جديدة و صيانة واصلاح أكثر من 600 بئر، وإضافة جھازى حفر بریین إلى أسطولھا، تستخدم أحدث ما توصلت إليه تقنيات الحفر مع الحفاظ على مؤشرات أداء السلامة بمعدلات تفوق المتوسطات العالمیة حيث لم يتم تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت أثناء عمل أجهزة الحفر، و تحرص الشركة على عمل مراجعات مستمرة لمنظومة السلامة بالأجهزة عبر جهة خارجية معتمدة.

كما أشار إلى أن شركة الحفر والخدمات البترولية وھي شركة تابعة لشركة الحفر المصرية بالسعودية قد حافظت على أدائھا المتمیز لدى شركة أرامكو السعودیة، حيث تعمل عشرة أجهزة حفر برية و بحرية تابعة للشركة في مناطق عدة من المملكة، وحاز جهاز الحفر البري EDC 45 علي جائزة تميز من ارامكو عام 2024 استمراراً لتميز أجهزة الحفر المصرية سنويا بين الأجهزة العاملة مع مؤسسة أرامكو.

وذكر أن الشركة حققت متوسطًا بلغ 97.2 % فى مؤشر كفاءة أداء الأجھزة خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك وفقاً لتقاریر أرامكو التي أشادت رسمياً بالأداء القياسي لأجهزة الحفر المصرية، ما یعكس التزام الشركة المستمر بالتميز التشغيلي والجودة العالية ، فيما واصلت شركة الحفر المصرية تميزها في السوق الكويتية وحازت كذلك شهادة تميز

وفيما يخص المؤشرات المالیة، بلغت إيرادات الشركة خلال العام نحو 406 ملیون دولار ، وفى إطار الالتزام بتنمية قدرات ومهارات الكوادر البشریة، قامت الشركة بتنفيذ برامج تدريب وتأھیل للمھندسین حدیثى التخرج لضمان استمرارية توافر الكفاءات المؤھلة، ويعد مركز التدريب التابع لشركة الحفر المصرية أحد أبرز مراكز التدريب المتخصصة في القطاع، حيث يحظى باعتمادات دولية ويقوم بتقديم برامج تدریبیة وفقاً لأحدث المعايير العالمية بما یسھم في تعزيز كفاءة العاملين بالشركة.