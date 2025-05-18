إعلان

ارتفاع البيض والدواجن والحديد وتراجع الذهب.. خريطة الأسعار اليوم 18-5-2025

01:51 م الأحد 18 مايو 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والدواجن، والسمك البلطي، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد 18-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

انخفاض العدس واللحوم.. أسعار السلع الاساسية اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يتراجع اليوم الأحد 18-5-2025 خلال منتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم الدواجن الحديد الذهب البيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم