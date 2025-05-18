ارتفاع البيض والدواجن والحديد وتراجع الذهب.. خريطة الأسعار اليوم 18-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والدواجن، والسمك البلطي، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد 18-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الليمون..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

انخفاض العدس واللحوم.. أسعار السلع الاساسية اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يتراجع اليوم الأحد 18-5-2025 خلال منتصف التعاملات