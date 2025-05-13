القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في الدفعة الرابعة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

وينظَم التدريب عبر الإنترنت، ويهدف إلى تأهيل غير المتخصصين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافته في بيئات العمل المختلفة، وآخر موعد للتقديم يوم 20 مايو.

ويشمل التدريب محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، بالإضافة إلى مشروع عملي مدته أربع ساعات، وتناقش المحاضرات عدة موضوعات منها:

- استخدام منصات "OpenAI" و"DeepSeek" و"ChatGPT" وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

- اكتساب مهارات تحليل البيانات.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

- فهم الأخلاقيات والتحديات والتوجهات المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقدم التدريب نخبة من المتخصصين من أساتذة المعهد وخبراء المجال، ويحصل المتدربون المتميزون على فرصة للالتحاق ببرنامج "أكاديمية المواهب المصرية" التابعة للمعهد.