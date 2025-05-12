"الألومنيوم العربية" تتحول للخسارة خلال الربع الأول.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الألومنيوم العربية عن تحولها لتحقيق خسائر بعد الضريبة بـ 6.003 مليون جنيه خلال الربع الأول 2025 مقابل تحقيقها أرباح بعد الضريبة تصل لـ 6.095 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 198%.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أن الشركة سجلت إيرادات بـ 127.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 98.3 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 29%.

أرجعت الشركة، تحقيقها خسائر لـ 3 أسباب الأول ارتفاع أسعار الخامات مما أدي إلي ارتفاع تكلفة المبيعات، زيادة أسعار الفائدة المدينة عن الربع الأول لعام 2024، خسائر فروق تقييم عملة مقارنة بالربع الأول لعام 2024.

وتأسست شركة الألومنيوم العربية عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1982، ومتخصصة في العمل بقطاع المواد الأساسية مع التركيز على تصنيع الألومنيوم.