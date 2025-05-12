إعلان

ارتفاع البلطي .. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:28 ص الإثنين 12 مايو 2025

أسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، مقارنة باسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 93 و95 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و360 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"