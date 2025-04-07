

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5006 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4380 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2920 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2086 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 155696 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 35040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.