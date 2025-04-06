انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والخيار، والبطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والجوافة، والليمون، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 و 13 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 2.5 و5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و7 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهًا، بتراجع 13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 جنيهات و23 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.