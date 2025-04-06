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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-4-2025 مع بداية التعاملات

04:40 ص الأحد 06 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر، بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4963 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3722 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2068 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 154363 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34740 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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