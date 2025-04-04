تهاوي مؤشرات وول ستريت بعد رد الصين على رسوم ترامب الجمركية

وكالات

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الجمعة عند الفتح بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على كل السلع الأميركية ردا على فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرسوم شاملة بنسب مرتفعة مما صعد الحرب التجارية العالمية، وفقًا لما نشره موقع "العربية".

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع المدرجة عليه شركات تكنولوجيا كبرى بأكثر من 20% عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في ديسمبر.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 134.05 نقطة أو 2.48% إلى 5262.47 نقطة.

وهبط ناسداك المجمع 473.16 نقطة أو 2.86% إلى 16077.44 نقطة، بحسب "العربية".

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 994.46 نقطة أو 2.45% إلى 39551.47 نقطة.