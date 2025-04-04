ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل، والملوخية، والجوافة، واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 2 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و22 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 60 و80 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.