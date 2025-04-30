انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3167 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4072 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5429 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 38080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 169928 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 271450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 3308 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.