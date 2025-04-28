مجموعة بوخمسين الكويتية تستهدف ضخ 40 مليار جنيه بمصر خلال العامين المقبلين في عدد من المشروعات

كتبت- منال المصري:

قال عماد جواد بوخمسين الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة الكويتية، إن المجموعة تستهدف ضخ بين 30 إلى 40 مليار جنيه في مصر خلال العامين المقبلين في قطاعات مختلفة مع التركيز على المشروعات الفندقية و الاستثمارية التي ستستحوذ على نصيب الأسد.

وأضاف خلال مؤتمر اتحاد المصرف العربية اليوم أن مجموعة بوخمسين تبحث مع الحكومة ضخ استثمارات في مشروع فندقي وشقق فندقية وتجارية وسيتم الإعلان عن تفاصيله بعد الانتهاء من الإجراءات.

وأشار إلى دخول مجموعة بوخمسين لتطوير بعض قطع الأراضي بمصر مع الصندوق السيادي بالتعاون مع مجموعة من الشركات منها مجموعة "بن لادن" السعودية.

وأكد بوخمسين أن خطتهم تعتمد أيضا على التوسع في قطاع تنظيم العقارات بمصر في المشروعات القائمة منها الساحل الشمالي و6 أكتوبر والمقطم وبعض المشروعات داخل القاهرة.