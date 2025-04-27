خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، والطماطم، والبطاطس، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض الدواجن واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات