الذهب يقفز إلى مستوى قياسي ويتجه لتحقيق أفضل ربع سنوي منذ 38 عاما.. فما السبب؟

وكالات- أمنية عاصم:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القوي منذ الاثنين الماضي، متجاوزة 3100 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلةً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا، بعد أن عززت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي من شأنها أن تُفاقم التضخم وتُعيق النمو الاقتصادي، الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وأبقته على مساره نحو أقوى ربع سنوي له منذ عام 1986؛ وفقًا لتقرير "رويترز".

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: " أثّر استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على أسواق الأسهم، وأدى إلى موجة جديدة من شراء الملاذ الآمن في سوق الذهب".

وأضاف: "هناك بعض نقاط المقاومة الفنية على طول الطريق، والتي قد تُسبب جني أرباح أو تراجعًا طفيفًا، لكن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا. كما أن العوامل الأساسية لا تزال قائمة".

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية متبادلة خلال أول الشهر الجاري، بينما ستدخل رسوم السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب بنحو 18% حتى الآن هذا العام، بعد أن تجاوز 27% في عام 2024، مدعومًا بسياسة نقدية إيجابية، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وطلب على صناديق الاستثمار المتداولة، من بين عوامل أخرى؛ وفق التقرير.

وعلى الصعيد الفني، يتجاوز مؤشر القوة النسبية للذهب 77، مما يشير إلى أن السوق في حالة تشبع شراء، لكن المحللين يرون أن هذا الزخم يخالف أي منطق تقليدي لتحديد مواقع الأسعار.

وتابع التقرير، أن بنوك وول ستريت الكبرى رفعت توقعاتها لأسعار الذهب، وسط توترات الحرب التجارية والطلب القوي من البنوك المركزية، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن يتجاوز سعر الذهب 4500 دولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في ظل ظروف سوقية قاسية.

وقال دانيال غالي، استراتيجي السلع في تي دي للأوراق المالية: "هناك مؤشرات على نشاط شراء صينى قوى ونتوقع أن يُحفز استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية صناديق الاقتصاد الكلي على شراء المزيد من الذهب".

وأضاف غالي: "لم تستفد الفضة من ارتفاع الذهب، بل يعكس ذلك قوةً فريدةً في سعر الذهب، على عكس ضعف سعر الفضة".