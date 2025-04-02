خريطة الأسعار اليوم: الذهب يصعد وأسعار الدواجن والبيض يستقر

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض خلال ثالث أيام عيد الفطر (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالعيد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار السلع الأساسية في ثالث أيام العيد (موقع رسمي)

الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم ليظل عند قممه التاريخية