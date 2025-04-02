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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت بالعيد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:47 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36266.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38888.89 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3583.33 جنيه.

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أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
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