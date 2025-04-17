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انخفاض اللحوم والدواجن .. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

11:24 ص الخميس 17 أبريل 2025

أسعار اللحوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.41 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.36 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ : 26.31 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.92 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.13 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.17 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.5 جنيه، بتراجع 4.53 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.2 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.07 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 390.65 جنيه، بتراجع 5.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.81 جنيه، بتراجع 3.8 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.75 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.67 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 130 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 271.65 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.2 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.87 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

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اللحوم الفول وزيت عباد الشمس الجبن الرومي الدواجن
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