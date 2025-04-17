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ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:06 ص الخميس 17 أبريل 2025

أسعار مواد البناء

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39268.39 جنيه، بزيادة 338.55 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40476.52 جنيه، بزيادة 528.55 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3248.02 جنيه، بتراجع 74.27 جنيه.

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أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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