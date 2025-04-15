خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والأسمنت والذهب يعود للارتفاع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والأسمنت، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الحديد وزيت الذرة، واللبن السائب، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الخيار والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

انخفاض أسعار الدقيق والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)