انخفاض أسعار النفط يزيد الضغوط على مصدرين الخام في الأسواق الناشئة.. ماذا يحدث؟

كتبت- دينا كرم:

قال محللون، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، والذي يرجع إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضغط على ميزانيات مصدري النفط في الأسواق الناشئة، في حين أن التباطؤ الاقتصادي المحتمل قد يحد أيضا من أي فوائد للمستوردين، بحسب تقرير وكالة رويتزر".

وأدت المخاوف بشأن تأثير حرب التجارة المتبادلة على النمو العالمي والطلب على النفط إلى انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 20% خلال أسبوع إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد أن أعلن ترامب عن التعريفات الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل.

ومن المتوقع أن تستفيد تركيا والهند وباكستان والمغرب ومعظم دول أوروبا الناشئة المعتمدة على واردات النفط من انخفاض أسعار النفط الخام، إلا أن الدول المصدرة للنفط، بما فيها دول الخليج ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا، وإلى حد ما البرازيل وكولومبيا والمكسيك، ستعاني من خسارة جزء كبير من عائداتها بالعملة الصعبة، وفقًا للمستثمرين.

وقال توماس هاوجارد، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة لدى جانوس هندرسون إنفستورز: "سيتضرر الخاسرون بشكل أكبر نسبيا مقارنة بالتحسن الذي شهدته الدول المستوردة".

وأضاف هاوجارد، أن صادرات النفط غالبا ما تساهم بشكل كبير في المالية العامة، وهو ما يؤثر بدوره على أقساط مخاطر الائتمان.

وأشار هاوجارد، إلى أن أسعار النفط الحالية أقل بكثير من متوسط افتراضات الميزانية البالغة 69 دولاراً للبرميل عبر توقعات العام المقبل لمصدري النفط الرئيسيين، وفقاً لحسابات مورجان ستانلي، حيث اعتبرت أنجولا والبحرين الدولتين الأكثر حساسية.

أنجولا تشعر بالفعل بالضائقة المالية

واضطرت أنجولا إلى سداد 200 مليون دولار الأسبوع الماضي بعد أن أصدر بنك جي بي مورغان طلب هامش ربح على قرض مقايضة العائد الإجمالي بقيمة مليار دولار، وهو قرض أصدره البنك المُقرض في ديسمبر الماضي، بضمان سندات أنغولا الدولارية.

قالت الوزارة لرويترز يوم الاثنين: "لقد أثر الوضع الحالي على سوق السلع الأساسية وسندات اليورو في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مستوى تداول سندات اليورو الأنغولية، مما أدى إلى طلب هامش ربح. وقد أوفت أنغولا بالتزاماتها في الوقت المحدد وبالنقد".

واختارت أنجولا القرض المضمون لإدارة الالتزامات في وقت واجهت فيه إمكانية الوصول إلى سوق السندات الأوروبية حالة من عدم اليقين بسبب الديون الخارجية المرتفعة لمجموعة من الدائنين الأجانب بما في ذلك الصين وغيرها من المقرضين التجاريين.

وكما هو الحال مع غيرها من الجهات المصدرة الرائدة، ارتفعت العائدات المتوسطة على سندات الدولار الأنجولية إلى خانة العشرات في ظل عمليات بيع الأصول الخطرة في أعقاب التعريفات الجمركية الأميركية.

ويصنف صندوق النقد الدولي ديون أنجولا على أنها معرضة لخطر ضائقة الديون المرتفعة، لكن الحكومة الأنجولية قالت إن مسار ديون البلاد لا يزال قويا وعلى مسار مستقر.

احتياطات الخليج تحصنه من تقلبات السوق

وقال خبراء اقتصاديون إن منتجي النفط في الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد يتمكنون من تجاوز العاصفة بشكل أفضل نظرا لمستويات الاحتياطيات الأعلى والديون المنخفضة نسبيا وبعض الخطوات في التنوع الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن انخفاض الإيرادات قد يعقد قدرة هذه الدول على الإنفاق على مشاريع جديدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، زعيمة منظمة أوبك بحكم الأمر الواقع.

وأشار تقرير "رويترز" أنه على الورق، من المتوقع أن يستمتع مستوردو النفط في الأسواق الناشئة بفوائد انخفاض فواتير الاستيراد، وتحسن عجز الحساب الجاري، والتأثير الإيجابي على ضغوط التضخم ــ لكنهم يواجهون أيضا مخاطر.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "توقعات انخفاض أسعار النفط إيجابية بالنسبة لمستوردي النفط، رغم أنها من غير المرجح أن تعوض الرياح المعاكسة الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية ومخاطر الهبوط الكبيرة".

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