صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.02% عند مستوى 31182 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.40% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بقيمة 5 مليار جنيه بإغلاقات جلسة اليوم، مسجلًا 2.202 تريليون جنيه، مقابل 2.197 تريليون جنيه، بختام إغلاقات جلسة الأحد الماضي، والتي حقق بها مكاسب بقيمة 21 مليار جنيه.

وأغلق السوق المحلي، على ارتفاع نحو 98 سهمًا، وانخفض نحو 76 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 40 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 41.22 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 10.25 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 51.47 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.18% عند مستوى 31174 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.