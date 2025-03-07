سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2745 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3530 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4118 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4706 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32940 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47060 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146356 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2916 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.