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الثالث بالمنطقة.. البترول تعلن اكتشاف غاز جديد في غرب البحر المتوسط

11:22 ص الخميس 06 مارس 2025

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كتبت- دينا كرم:

أظهرت النتائج المبدئية للبئر الاستكشافي الفيوم_5 فى منطقة شمال إسكندرية غرب البحر المتوسط في مياه عمقها 346 متر بإستخدام جهاز الحفر فالاريس دى إس -12 وجود طبقة حاملة للغاز وجاري عمل تسجيلات كهربائيه في الأيام القادمة.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم فإن هذا البئر يعد ثانى اكتشاف لشركة bp في المنطقة الغربية بعد البئر كينج2، والثالث في هذه المنطقة بعد بئر اكسون وستعمل الشركة على ربطهم على الإنتاج في أقرب وقت كربط واحد مع منطقة الكينج الواعدة وخاصة لقرب المنطقة من تسهيلات الإنتاج الغربية.

ومن المتوقع أن توفر إنتاجية هذه الآبار حوالى مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية كل عام بعد وضعها على الإنتاج، وفق البيان.

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البترول غاز الفيوم البحر المتوسط
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