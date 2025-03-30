ركود يضرب محلات الصاغة رغم موسم العيد.. فما الأسباب؟

كتبت - دينا كرم:

تشهد محلات الصاغة في مصر حالة من الركود الشديد، رغم حلول عيد الفطر الذي يتزامن عادة مع تزايد الطلب على المشغولات الذهبية بسبب مناسبات الزواج والخطوبة، وفق ما أكده تجار خلال حديثهم مع "مصراوي".

والانخفاض الحاد في معدلات شراء الذهب بين المصريين جاء تحت ضغط ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد أسعاره خلال الفترة الأخيرة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي تأثرا بزيادة الذهب عالميا بفعل حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعزز الذهب من مكاسبه خلال شهر مارس ليقفز بنحو 350 جنيه، مقارنة بنهاية شهر فبرار الماضي، ليسجل عيار 21 مستوى قياسي 4375 جنيه حتى منتصف التعاملات اليوم.

قال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا، "لمصراوي" إن حركة البيع والشراء ضعيفة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبة التعاملات 5%، على الرغم من أن شهر مارس يشهد مناسبتين عادة ما تؤديان إلى انتعاش السوق، وهما عيد الأم والاستعداد لمراسم الزواج والخطوبة خلال العيد.

وأضاف أن المواطنين الذين كانوا يخططون لشراء كميات معينة من الذهب أصبحوا يكتفون بكميات أقل بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن البعض يفضل الشراء ولو بكميات محدودة بدلًا من تأجيل المناسبة.

وأرجع أمين هذا الركود إلى الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5000 جنيه، بينما سجل عيار 21 نحو 4375 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، حيث بلغت الأوقية 3085 دولارًا، ما انعكس مباشرة على السوق المحلي.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية دفعت الأفراد إلى التركيز على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم، ما قلل من إنفاقهم على المشغولات الذهبية، وهو ما أدى إلى استمرار الركود في السوق رغم موسم العيد.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، في إن الطلب ضعيف للغاية خلال هذه الفترة بسبب الأسعار المرتفعة، موضحًا أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالكامل بالأسواق العالمية، وليس بحجم الطلب في مصر، نظرًا لأن السوق المحلية مفتوحة على الأسعار العالمية.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 350 جنيها خلال شهر مارس إلى نحو 4375 جنيهًا للجرام بمنتصف التعاملات اليوم مقارنة بنحو 4025 جنيهًا للجرام بنهاية شهر فبراير.

فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب 2800 جنيه إلى 35 ألف جنيهًا للجرام خلال منتصف تعاملات اليوم مقارنة بنحو 32200 جنيه للجرام بنهاية فبراير الماضي.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، في بيان للشعبة أمس إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي لا يزال متوترا مما يضغط على الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين.

ووفق البيان وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق 3113 دولار للأوقية بارتفاع قدره 0.74%، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها 3085 دولار للأوقية.

وأوضح ميلاد أن الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.

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