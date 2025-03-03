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المواد الغذائية: ارتفاع أسعار بن "أبو عوف" في الأسواق بدءا من مارس

01:10 م الإثنين 03 مارس 2025

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

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كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو البن بشركة أبو عوف ارتفع بدءا من شهر مارس الجاري بقيمة 5 جنيهات للعبوة.

وأضاف المنوفي، أن سعر العبوة 100 جرام السادة ارتفعت إلى 85 جنيهّا مقابل 80 جنيها قبل الزيادة، وسعر العبوة 100 جرام المحوج ارتفع إلي 105 جنيه، مقابل 100 جنيه قبل الزيادة.

وبحسب قائمة أسعار الشركة التي حصلت مصراوي على نسخة منها، فإن الأسعار جاءت كالتالي:

بن سادة عبوة 10 أكياس 100 جرام بسعر 763 جنيه.

بن محوج عبوة 10 أكياس 100 جرام بسعر 969 جنيه.

بن سادة عبوة 10 أكياس 50 جرام بسعر 384.5 جنيه.

بن محوج عبوة 10 أكياس 50 جرام بسعر 489 جنيه.

بن سادة 200 جرام، الكيس بسعر 151.25 جنيه.

بن محوج 200 جرام، الكيس بسعر 192.5 جنيه.

بن سادة صفيح اسبيشيال، سعر العلبة 188.5 جنيه.

بن محوج صفيح اسبشيال، سعر العلبة 230 جنيه.

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