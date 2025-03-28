6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيها.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.