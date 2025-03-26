المشاط: القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وأوضحت في بيان للوزارة اليوم، أن زيادة معدل نمو استثمار القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي جاء وسط انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.

وأكدت الوزيرة أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.

وبحسب الوزيرة فإن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين.