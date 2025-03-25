سعر الريال السعودي اليوم ينخفض مقابل الجنيه في 4 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.43جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك مصر: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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