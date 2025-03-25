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سعر الريال السعودي اليوم ينخفض مقابل الجنيه في 4 بنوك

11:25 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك مصر: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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الريال السعودي البنك الأهلي البنك مصر
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