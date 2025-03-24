خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الدواجن والحديد والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض البلدي، والدواجن، والحديد، والجبن، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار اللحوم والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الزيت واللحوم وارتفاع الجبن اليوم الاثنين بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين