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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الحديد والذهب

01:34 م الأحد 23 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض البلدي، والدواجن، واللحوم، والدقيق، والسكر، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدقيق والسكر والعدس اليوم الأحد بالأسواق

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد

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خريطة الأسعار اللحوم الدواجن
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