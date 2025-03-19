انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2842 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3654 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4263 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4872 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34100 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151519 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 243600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16 % إلى نحو 3040 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.