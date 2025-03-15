انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2797 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3596 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4195 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4795 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47950 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149124 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 239750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





