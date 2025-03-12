من أول 10 جنيهات.. كل ما تحتاج معرفته لفتح دفتر توفير بمكاتب البريد

كتبت- آية محمد:

يشهد دفتر التوفير الذي تطرحه الهيئة القومية للبريد المصري إقبالا من العملاء على مستوى الجمهورية خاصة بالقرى والنجوع وذلك لانتشار عدد مكاتبها البالغ إجمالي عددها نحو 4200 فرع.

ويعد دفتر التوفير أداة مالية مهمة تتيح للأفراد والمؤسسات حفظ أموالهم بأمان مع إمكانية تحقيق فوائد تضاف بشكل دوري على المدخرات.

ولكي يتمكن الأفراد أو الجهات الاعتبارية من فتح دفتر توفير، يجب عليهم إتباع مجموعة من الشروط والمتطلبات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر، والحد الأقصى للرصيد، والفئات المسموح لها فتح الدفتر.

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح دفتر التوفير:

أولًا: للأفراد العاديين:

تحرير بطاقة "2 توفير".

تقديم تحقيق الشخصية "بطاقة رقم قومي أو جواز سفر".

استيفاء عدد 2 نموذج "34 توفير".

وإيداع مبلغ في المرة الأولى "بحد أدنى 10 جنيهات".

ثانيًا: للأفراد تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب:

بالإضافة إلى المستندات السابقة، يجب تقديم ما يثبت ذلك.

ثالثًا: للأشخاص الاعتبارية:

تقديم ما يثبت الإنشاء والتسجيل.

خطاب تفويض من الجهة موضح به من له حق التعامل باسمها.

الحد الأقصى لرصيد الدفتر:

3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتبارية.

5 ملايين جنيه للأفراد.

يحق فتح دفتر التوفير للفئات التالية:

أي شخص يبلغ 16 عامًا.

أي شخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب، بشرط أن يقدم المستندات اللازمة لذلك.

أي شخص اعتباري، على أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاءه وتسجيله والقرار بتفويض الطالب في تمثيله قانونيًا.

أي جهة إدارية، بشرط أن تقدم طلبًا بذلك موضحًا به من له حق التعامل باسمها ونموذج توقيعه.

ولا يجوز إصدار الدفتر باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.

وإذا لم يقم صاحب الدفتر بإجراء عمليات إيداع أو استرداد خلال 15 عامًا متصلة، ولم يقدم دفتره للمراجعة طوال هذه المدة، تقوم الهيئة بإخطاره بخطاب بعلم الوصول على آخر محل إقامة معروف له لتقديم الدفتر للمراجعة.

وإن لم يرد خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره تصبح القيمة حقًا مكتسبًا للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطر به المودع.

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