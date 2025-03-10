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وزير المالية: إتاحة أموال حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لصرفها فى رمضان وعيد الفطر

09:03 م الإثنين 10 مارس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

أعلن أحمد كجوك وزير المالية إتاحة أموال حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للوزارات والجهات المعنية لصرفها فى رمضان الحالي وعيد الفطر.

وأوضح خلال حفل الإفطار اليوم نظمته مصلحة الضرائب أن "كل مليم وعدنا به فى ضوء حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمت إتاحته للجهات المعنية".

وأكد وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة جاهزة للانطلاق فى الجمارك والضرائب العقارية خلال العام المالى الحالى بينما سيتم إطلاق الموجة الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى المقبل.

وأشار إلى أن تسهيلات الضرائب العقارية تتضمن التقييم والسداد وإنهاء المنازعات بنفس الطريقة التى تمت بها حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأضاف الوزير أن تحسن المؤشرات وزيادة الحصيلة دفعنا إلى الموافقة على إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.


"إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية بإجراءات التسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للتقارير الصادرة" بحسب الوزير .

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أحمد كجوك وزير المالية حزمة الحماية الاجتماعية
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