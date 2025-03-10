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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الاثنين 10 مارس 2025

03:11 م الإثنين 10 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4663 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4727 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4136 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3545 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33089 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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