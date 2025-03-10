خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والسكر، والأرز السائب، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة والليمون..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض المكرونة السويسي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر والدواجن والجبن الأبيض اليوم الاثنين بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين