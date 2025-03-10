إعلان

انخفاض المكرونة السويسي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

11:46 ص الإثنين 10 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي، و السبيط الكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر السمك البلطي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك انخفاض المكرونة السويسي أسعار السمك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي