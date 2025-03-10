انخفاض المكرونة السويسي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي، و السبيط الكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر السمك البلطي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.