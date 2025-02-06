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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 6 فبراير

02:52 م الخميس 06 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4551 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4614 جنيهًا.


بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4037 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 4360 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32298 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.


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