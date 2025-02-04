الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر قطاعي السيارات والاتصالات

كتبت- دينا كرم:

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الثلاثاء، بفعل خسائر في أسهم قطاعي السيارات والاتصالات، وسط تزايد قلق المستثمرين بسبب المخاوف من نشوب حرب تجارية بين صاحبتي أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.

وبحسب سكاي نيوز عربية، هبط المؤشر "ستوكس" 600 الأوروبي بنسبة 0.3 %، وسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من شهر أمس الاثنين.

وخسر قطاع السيارات نحو 1% وتراجع قطاع الاتصالات 0.8 % عقب انخفاض سهم فودافون 5.6 % بعد إعلان المجموعة المقدمة لخدمات الهواتف المحمول عن تدهور آخر في ألمانيا في الربع الثالث.

وهدأ التوتر قليلا بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، على تعليق فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المكسيك وكندا لمدة 30 يومٌا، مقابل امتيازات تتعلق بالسيطرة على الحدود ومكافحة الجريمة مع البلدين الجارين.

كما كبح الانخفاض العام، قفزة لسهم إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق بلغت 11.1 % بعد إعلان الشركة عن إيرادات أقوى من المتوقع في الربع الأول ورفعها قليلا توقعات إيرادات العام بأكمله.

وساعدت الإيرادات في تعزيز مؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع 1.41%.

وصعد مؤشر البنوك 0.3%، حيث ارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.6 % بعد إعلانه عن قفزة في صافي الدخل في الربع الرابع تتجاوز التوقعات، لكنه خفض هدفا رئيسيا للربح في عام 2025.